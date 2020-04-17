科技股造好納指漲近2% 杜指曾挫288點 收市倒升

美股三大指數周四早段個別發展，儘管美國上周首次申領失業救濟人數少於預期，但仍接近紀錄高位，杜指早段受壓顯著下挫，曾跌288點；但受科技股上揚帶動，標普指數則報升，納指更曾漲近2%。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報23537點，升33點；納斯達克指數收報8532點，升139點。



滙控（005）美國預託證券價格曾見39.10港元，較香港收市價跌0.60港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見410.51港元，較香港收市價升3.71港元。



石油輸出國組織調低全球石油需求預測，周四油價續於低位徘徊。紐約期油周四收市企在十八年來低位，收報每桶19.74美元。布蘭特期油收報每桶27.82美元，升13美仙，升幅0.47%。



美國上周首次申請失業救濟人數達524.5萬人，按周減少137萬人，市場預期為550萬人；而首次申領失業救濟人數4周均值為550.85萬人，按周增加124.075萬人。此外，美國3月新屋動工大跌22.3%，以年率計為121.6萬間，低於市場預期的130萬間。分析師表示，市場等待美國總統特朗普在美國時間周四，宣布重啟經濟的新準則。



恒指低收138點



港股方面，科網龍頭「ATM」持續跑贏大市，但市場繼續憂慮疫情拖垮經濟和企業盈利，港股連續第二日出現沽壓，恒指曾插290點，收報24006，走低138點，大市成交總額縮至1058億元。



A股表現好淡爭持。上證指數收報2819點，升0.31%；深成指數收報10470點，揚0.51%；兩市成交合計5950億元人民幣。



金融股明顯拖低大市，外電報道指新加坡石油貿易商興隆陷入困境，傳拖欠滙控（005）及渣打（2888）等銀行最少30億美元，滙控股價失守40元關，下滑2.22%，收報39.7元；渣打收挫3.55%，報39.4元。



藍籌股方面，申洲（2313）挫2.73%，收報89元；恒隆（101）插2.78%，收報16.06元，為跌幅最大藍籌股。相反，恒安（1044）走高2.33%，收報65.85元。