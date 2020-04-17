國泰三月載客量跌九成

全球各國封國令，航空公司「有機無人搭」，本港業界續陷水深火熱。國泰（293）公佈，三月載客量勁跌90%，拖累首季縮52%。國泰顧客及商務總裁林紹波指出，本周其中一天載客量只有302人，較月初曾披露的日載582人更少，他預計四月日均乘客將少於1000人。



國泰公佈，旗下國泰航空及國泰港龍三月合共載客31.1萬人次，按年勁跌90%；運載率大減34.6個百分點至49.3%。該公司以可用座位千米數計算的運力亦隨之而下降73.2。以首季計，載客量大減52%。



林紹波表示，上月因應協助身處英美的香港市民回港，第三周入境客運量的跌幅稍緩和，但隨著香港對所有非居民旅客實施入境限制，三月下旬的客運需求急降，最後兩天載客量已跌至不足1000人。