騰訊升穿405元「南非頂」 網醫孖寶齊創新高

科技股逆市跑出，「ATM」中的騰訊升破405元「南非頂」（即南非大股東Naspers配股價），更以全日高位收市，上漲2.99%收報406.8元，為升幅最大藍籌股，成交額116億元，居成交榜榜首，而股價較過去一年高位420元僅下跌約3%，反映其「抗疫」能力極強。阿里巴巴也重上200元大關，收彈2.48%報202.8元，四日累漲6.68%，其較年內高位227元亦只跌了約一成，「抗疫」能力也極佳。美團（3690）連續兩日觸及「紅底」，惟收市僅上揚1.02%報98.85元。
「ATM」逆市展強勢
線上醫療股受捧，平安好醫生（1833）再創新高，高見99.75元，收漲4.62%，報98.6元，市值已衝破1000億元；同業阿里健康（241）急升3.82%，收報16.84元，市值更達2178億元。
花旗昨日發表報告指，內地首次對網上醫療作出諮詢文件，並提升至國家級別的層面，當局指會探索及推廣網上醫療諮詢。在新冠疫情爆發前，該行於今年初已指出中國網上醫療板塊屬首選行業，料可受惠於內地對醫療系統的結構性改革。
該行表示，持續極為看好互聯網醫療企業包括阿里健康及平安好醫生，均予「買入」評級，分別予目標價20元及92.8元。
另一方面，雖然蘋果推出新版iPhone SE，但手機供應商股價個別發展，瑞聲科技（2018）升0.78%，收報38.8元；舜宇光學（2382）跌1.53%，收報109.7元；富智康（2038）跌1.1%，收報0.9元。