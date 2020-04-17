  • 2020年4月17日 星期五
  • 24º
  • 75%
熱門： 新冠肺炎iPhone大帽山腐屍梁偉雄限聚令

日報新聞 > 財經

韓SK沽清中燃氣套113億

2020-04-17 列印
　　外電引述銷售文件報道，SK集團旗下的能源公司SK E&S，昨日將持有中國燃氣（384）5.35億股釋數配售，佔已發行股權10.25%，作價每股21.15至22元，較昨收市價折讓9.5至13%，料套現113.16億至117.7億元，是次配售股份不設禁售期。出售前，SK E&S為中燃第三大股東，最多增持過約14%股權，至去年九月首次減持1.7億股，套現51億元，今次第二度出手便完全沽清。中燃昨日股價收報24.3元，下跌近4%。

  SK集團是南韓大型財閥之一，與三星、LG看齊，業務包含能源、化工、電訊、物流等多個範疇，是中燃長情投資者。九前年助中國燃氣對抗敵意收購。













想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd