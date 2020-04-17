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和電推3Care新保障平台

2020-04-17 列印
　　和電香港（215）推出線上服務平台3Care，為客戶提供自願醫保、家居保險、人壽保險及旅遊保險等服務。和電香港執行董事兼行政總裁古星輝昨表示，疫情下，令消費者開始對醫療健康及保障等範疇更加關注，更認為平台現時推出，正是「出世得合時」。

        古星輝又補充，未來平台會考慮涵蓋更多範疇，包括金融科技、網購、旅遊以及線上問診等，未來會尋求與虛擬銀行及虛擬保險等公司探討更多合作空間，通過5G網絡的支持，推出更多服務及產品。

  另外，和電亦與虛擬保險公司保泰人壽Bowtie推出「會員制」每月門診服務計劃，月均費用介乎49至79元，會員不限年齡，並可以無限次使用其醫療網絡下的門診服務。

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