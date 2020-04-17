和電推3Care新保障平台

今次泥草賽事各五場，草地賽用C+3欄。無論是草地或是泥地賽，預計能走一二疊前置的馬將較佔優，好處是可收窄選馬範圍，弊處是此法阿水都識，較難有好分頭。 頭場「天地同心」及第三場「威震天」都屬此類可賺形勢的馬，不過前駒上仗在雷神胯下留前鬥後取勝，稍要擔心今仗照辦煮碗，所以跑法上不及後駒穩陣。 無疑，「威震天」今季已八歲，能在五班反彈取得兩捷，應已收貨有餘，回到四班要接近尚可，博W似稍嫌勉強。不過看386場次四班同程，「威震天」全程佔欄不讓，最後僅被如今在三班也是熱門的「為食格格」所擒，但已甩開了今次又同場的「南莊瑞寶」，其實並非全無爭W能力。至於接戰再跑同程被「南莊瑞寶」反勝得...

2020-04-19