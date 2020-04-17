華和控股遭洗倉 股價急瀉逾八成

上市僅三個月的建築股華和控股（9938），前日（15日）創新高2.79元後，昨日突遭洗倉，最多曾跌近九成，低見0.345元，收市仍瀉85.13%，造0.415元，穿招股價0.5元。華和指不知悉導致股價波動原因，公司運作正常。市場人士分析，或是新股圍飛活動，由於新股少人認購，有心人收干貨，將股價踢高後「食胡」。



半新股華和於1月17日掛牌，當日爆升六成，其後走勢反覆。直至3月6日開始，股價忽然連飆三日，累升1.28倍，之後愈升愈勇，屢次刷新紀錄，至前日最高位2.79元，當時較招股價累升4.58倍。



然而，該股昨日就遭洗倉狂跌87.63%，見最低0.345元，較股價最高位跌86.2%，收盤跌勢未減仍有85.125%跌幅，報0.415元，已破招股價，全日成交4.49億股。若持貨至今，一手5000股，帳面蝕425元，但在近日高位接貨者損失慘重。



料屬圍飛活動



華和收市後自願性公布，公司在合理查詢後確認，並不知悉有關導致股份價格以及成交量波動的任何原因，或任何必須披露的內幕消息，同時公司運作一切正常。



宏高證券投資經理梁杰文猜測，華和遭洗倉或屬圍飛活動，該股招股時較少投資者關注，導致貨源歸邊，有心人藉此一路收干貨，將股價推高，推到至一定程度就「食胡」。他又指，留意到最近社交平台WhatsApp及Wechat炒股群組，有數名莊家或有心人向散戶推薦華和，其實該股早已至倒數階段，大戶隨時會派貨。



近期半新工程股屢遭洗倉，難逃破發命運。半新工程股VICON（3878）上月初創歷史高位6.14元後，月底突遭洗倉暴瀉83.27%，後又震盪下行甚至跌破上市價。另一半新建築股益美國際（1870）除夕日亦「洗倉式」插水八成且跌破上市價。



