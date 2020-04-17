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滙豐：逾半受訪者曾遇網騙

2020-04-17 列印
　　疫情下電子渠道發展迅速。滙豐香港區財富管理及個人銀行業務數碼服務訊息及內容高級經理陳淑凝表示，該行電子渠道交易於過去數月中錄得雙位數增長。另滙豐調查顯示，56%的受訪者曾經歷網上騙案，其中有29%蒙受平均達2811元的財務損失。

　　滙豐一項網絡安全調查發現，總分100分計，港人於網絡安全上的分數為72.6分，其中知識層面獲72.6分，態度層面77分，但行為上的得分僅68.1分。反映港人雖有一定網絡安全認知，但行動上未必充分做到。

　　調查顯示，僅有8.5%的受訪者於三大層面均獲得80分以上。陳淑凝透露，滙豐客戶中，這一比例達到9.6%。

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