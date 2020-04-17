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內地樓價上月恢復增長

2020-04-17 列印
　　內地疫情逐步受控，樓市見回暖跡象，3月多地房價的按年增速繼續放緩，但按月已恢復增長。路透社按國家統計局數據測算，3月份內地70個大中城市新建商品住宅價格指數，按年升5.3%，漲幅為2018年6月以來最低，但房價按年已連升54個月；2月升幅為5.8%。按月來看，則上升0.1%，2月為持平，此前已連漲57個月。

        國統局城市司首席統計師孔鵬稱，隨着新冠肺炎疫情防控形勢持續向好，生產生活秩序加快恢復，因疫情積壓的住房需求呈現出逐步釋放的勢頭，3月份70個大中城市房地產市場價格出現微漲，但總體較為穩定。

        星展銀行 (香港) 研究部中國房地產業分析主管王丹表示，預計今年內地樓價走勢將在上下5%以內波動，整體維持平穩。

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