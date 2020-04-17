中環IFC外望——眾安銀彈吸客 舊客推薦獎200元

本港首間面世的虛擬銀行眾安銀行開業不足1個月即以銀彈攻勢吸新客。該行新推短期客戶推薦計劃，由即日至4月30日止，現有客戶每推薦一名客戶成功開戶，推薦者可獲200元現金獎賞，且現金獎賞不設上限。新客戶則可享3.5厘的3個月定期存款息率，存款額上限5萬元。



經推薦的新客戶基本上是可獲2厘加息券。因此，如以該行3個月港元定存年息原本已是1.5厘計，即變相加息至3.5厘，最高定存額為5萬元，以上限存款額計，即可賺取利息437.5元，而加息券有效期為於成功推薦後15天內。客戶須把特定的「邀請碼」發送給推薦的用戶，然後新用戶以此「邀請碼」開戶，便可獲200元現金獎賞。



業界指，眾安作為新銀行，推新優惠吸客亦很正常，因要谷客量，又認為該行的200元客戶推薦獎金吸引，簡單方便，且不設上限，成功推薦10個新客，已有2000元。他指，據聞眾安開業至今，吸納的客戶量尚可，當中不少客戶是為了貪新鮮或想試新事物而在眾安開戶。



連卡佛減薪仍被評「良心僱主」



僱主要員工減薪，原來都可以被評為「良心僱主」，在新冠肺炎疫情下便出現這個異象。話說昨日連卡佛集團有內部電郵流出，表示要向員工開刀。該公司主席及行政總裁吳宗恩向香港員工要求，接受8%至18%的基本工資削減，高級管理人員則減薪20%至50%，為期11個月，另外年內所有員工不會獲得加薪或獎金。每月收入低於1.8萬元的員工將不受影響，另外受影響員工將獲予每月兩日的特殊有薪假期，算係「跌咗個橙，執番個桔」。



公司內部信指，肺炎疫情下公司業務正面臨前所未有打擊，今年一至三月是有紀錄以來最差季度，境況較沙士、金融海嘯同佔中加埋仲要艱難。雖然員工要減薪，但都算保住飯碗，而且已經較好多企業減得遲，所以仍有員工認為勉強算係「良心僱主」。



高瞻