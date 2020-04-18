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鐵塔首季多賺13%至14.5億

2020-04-18 列印
　　中國鐵塔（788）昨日派發首季成績表，期內賺14.52億元（人民幣，下同），按年增13.1%。鐵塔在公告指出，目前已全面復工復產，並將努力克服疫情對5G建設和業務拓展帶來的影響，持續實行共享發展理念。　　 集團期內營業收入196.9億元，按年增4.2%，當中佔絕大部份的塔類業務收入181.3億元，升1.5%；室內分佈式天線系統業務收入8.19億元，大增39%；跨行業站址應用與訊息及能源業務收入6.82億元，亦勁增62%。

　　該公司除息稅、折舊及攤銷前盈利（EBITDA）則為145.32億元，增長6.9%，EBITDA率為73.8%。

已全面復工復產

　　該公司指出，今年首季中國爆發新冠肺炎，該公司統籌推進疫情防控和經營發展工作，隨着疫情防控形勢持續向好，已全面復工復產。

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