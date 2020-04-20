新冠疫情緩和 歐美復工在望 恒指料上試24800點

隨着新冠肺炎疫情受控，治療藥物試驗取得顯著成效，加上歐美國家部署重啟經濟活動，諸多企業準備復工，市場憧憬疫情緩和。證券界人士預計，港股本周將反覆向上，上試阻力位24800點，短期仍要視乎美國企業業績，以及疫情發展等。



美國上周宣佈多項重啟經濟活動指引，市場憧憬美國經濟即將解封，利好整體投資氣氛，加上內地上月進出口數據好過預期，帶挈港股上升。上周港股累升79點或0.3%，收報24380點，但夜期上周五回吐，收報24276點，低水104點；ADR港股比例指數報24361點，較本港上周五收市低19點。



港股ADR夜期偏軟



光銀國際董事總經理林樵基估計，本周港股走勢將反覆向上，但上升幅度未必太大，上落區間為500點以內。他續指，大市短期焦點仍為歐洲、美國等疫情發展，現時市況趨向疫情緩和，尤其於亞洲地區，大市有向好跡象，但未來仍要觀望疫情會否大幅改善，此外亦要留意亞洲地區等救市措施會否幫到企業，以及美國企業業績表現等。



美企業績左右大市



京華山一研究部主管彭偉新表示，現時外圍股市走勢穩定，市場見疫情逐步減退，美國正討論何時復工等問題，疫情對經濟影響愈趨減少下，利好環球股市，他預計港股短期有力上試24800點，下試位則為20天線23443點水平。



光大新鴻基財富管理策略師溫傑表示，上周港股走勢優於預期，料本周區間上落格局未變，他指上周利好因素包括藥物研發等支持而推升股市，但另一方面，經濟數據或企業盈利仍有機會壓低股市，相信港股會下試23800至24000點支持，上試阻力24800點。



溫傑稱，今日可以留意內地LPR（貸款市場報價利率）會否如市場預期減息，但長遠仍要視乎疫情發展，例如會否有新藥推出、歐美等地控制疫情情況。他指，未來要留意美國企業業績，不排除企業表現較差，會令美股波動，變相影響港股表現。他又看好內險股，相信第一季表現不會太差，隨着內地經濟復原，內險收入有望造好。



