環球放水推升金價 現貨期貨差價擴闊

新冠肺炎疫情席捲全球，各國央行「放水」，推動金價一度升穿每盎司1700美元。但黃金現貨及期貨差價，近期擴大至罕見高位，最多擴闊至每盎司逾70美元。市場人士分析，由於金礦工廠開工不足，加上全球航班停飛，實金供應商難確保期貨金能按時交收，因此要被逼平淡倉。



期貨金價格遭推高，現貨金相對變動較小，故形成較大差價，反映金價後市走勢或更波動。受疫情以及市況不明朗影響，金銀業貿易場亦將數碼黃金（GoldZip）延遲推出。



差價最高達70美元



金銀業貿易場原定於今年二月中，推出實物黃金投資產品數碼黃金。貿易場回覆查詢指，由於疫情全球擴散，多國實行封關或入境須隔離檢疫措施，不利新產品推出及推廣，故暫延至五月中旬再考慮推出。



三月初世衛宣佈疫情全球大流行以來，世界各國相繼封關停運，對市場造成不同程度衝擊。自3月23日開始，黃金現貨及期貨差價逐步擴闊，24日差價甚至超過每盎司70美元，隨後保持在20至30美元區間浮動，至上周五收窄至15美元左右。



周生生大中華營運總經理劉克斌解釋，疫情期間金礦停產及開工不足，可能短暫引致實金供應短缺，加上黃金以空運為主，多國停飛令物流受限，造成交收停頓，因此造成期貨金及現貨金有明顯差距。



金銀業貿易場理事長張德熙亦指，各國封城封關，臨近期貨合約結算，實金供應商不確定能否將黃金順利運回交收，而且交易所又對結算黃金有限制，本地金規格未必適合交收，因此實金供應商被逼把即將要交收的黃金期貨合約平倉，推高期貨金價，現貨金價格變動相對較小，故差價由此產生。



