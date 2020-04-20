——復星醫藥（2196）公佈，公司開發的新型冠狀病毒2019-nCov核酸檢測試劑盒，已於本月17日獲美國食品藥品監督管理局（FDA）簽發緊急使用授權。上述核酸檢測試劑盒是由復星醫藥子公司復星長征自主研發，此前已取得中國國家藥品監督管理局頒發的醫療器械註冊證，並獲得歐盟CE認證。
——北京燃氣藍天（6828）宣佈，已接納銀行發出的融資條款，該銀行將向公司提供不多於2億元的一年期非承諾性循環融資貸款。融資條款包括，公司控股股東北京市燃氣集團須持有公司不少於35%股權。
——福萊特玻璃（6865）公佈，今年首季淨利潤為2.15億元人民幣，按年增長97%，每股盈利11分人民幣。營業收入升29.1%，達12億元人民幣。
——綠城中國（3900）宣佈多項收購，包括收購上海市靜安區住宅項目的35%股權，應付代價為19億元人民幣。上海市靜安區項目是青藍國際城項目的第二期，而第一期已於2017年交付予業主。此外，綠城中國亦以3.79億元人民幣，收購3個瀋陽房地產項目的35%股權。該等瀋陽項目包括仙林金谷項目、新湖灣項目，以及新湖美麗洲項目。
——國美零售（493）向美國上市的拼多多發行總值2億美元可換股債券，年期3年，息率5%。可換股債券的初步股份轉換價為每股1.215元，較上周五收市價有66.44%溢價。假設拼多多悉數行使轉換權，國美將向拼多多配發約12.84億股，相當於擴大後股本約5.62%。