每桶-37.63美元 杜指挫592點 紐約油價歷史性暴瀉現負數

國際油價受壓，拖累能源股表現，美股曾一度跌逾500點，其後跌幅收窄。杜指早段報24015點，跌227點；標普500指數報2859點，跌15點或；納指報8661點，升11點。



紐約期油出現災難式暴瀉，跌幅超過300%，歷史性跌至負數，5月期油收市報-37.63美元一桶。6月期油亦跌16%，報20.84美元一桶。倫敦布蘭特期油跌6.6%，收報每桶26.23美元，下跌1.85美元。



儲油空間快將用盡



分析指，疫情下全球對石油需求大減，各國實施居家令，市場對原油需求減少，加上庫存空間不足，即將到期的美國期油無人接貨，加上油組同產油國的減產仍未開始，導致石油被瘋狂拋售，油價急挫。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報23650點，跌592點；納斯達克指數收報8560點，跌89點。



滙控（005）美國預託證券價格曾見39.54港元，較香港收市價跌0.51港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見406.74港元，較香港收市價跌1.86港元。



芝加哥聯儲銀行3月全國經濟指標大幅下滑至衰退水平，整體指數報負4.19，低於2月的0.06；該指數的3個月移動均值亦從2月的負0.2拉低至負1.47。指標大幅下滑原因是美國對新冠病毒大流行作出反應，而數周前美國經濟的增長還遠高於趨勢水平。



石油供求已崩潰



澳新銀行大宗商品策略師Daniel Hynes表示，油價昨日再急跌，原因包括不少投資者只打算炒賣期油合約，故須趕在結算前平倉，並購入遠期合約，引致價差擘闊。他又指出，因應疫情大流行，石油供求已崩潰，多個庫存設施開始見飽和，反映全球能源資源氾濫，令油價特別疲弱，預料未來仍會持續受壓。



石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）上周達成世紀減產協議，但油價低處未算低，市場開始為「負油價」作準備。高盛全球商品研究主管Jeffrey Currie解釋，產油商現時在一些難以儲存石油的地區，會採取一些極端措施，包括貼錢讓客戶運走石油，以防止供應鏈擠塞。事實上，一款重質油「加拿大西部精選」原油價格昨日已跌至負數。



美國券商福四通國際能源交易聯席主管Mark Benigno表示，數周前已開始評估交易價格低於零的情況，指出期權設計原意是當價格跌至零，可減少投資者潛在虧損，「但一旦出現負值，整個形勢將會改變。」《華爾街日報》早前亦報道，期貨交易商芝商所已著手重新編寫程式，為能源產品可能見負值作準備。



利達資產管理首席投資策略師黃耀宗表示，由於紐油主要反映美國當地供求，布油則是其他國家戰略儲油的參考價格，相信亦反映油價戰上演了「三國演義」，即沙俄間接聯手向美國頁岩油價施壓，令紐油持續受壓。



