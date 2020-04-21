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惠譽降港評級至「AA-」

2020-04-21 列印
　　新冠肺炎疫情令本港經濟雪上加霜。國際評級機構惠譽昨日為7個月以來二度下調香港信用評級，由「AA」降至「AA-」，展望為「穩定」。惠譽表示，去年社會動盪令香港聲譽受損，其後疫情又令本港經濟面臨第二次衝擊；料今年本港經濟（GDP）將收縮5%。

　　惠譽續稱，疫情及相應的防疫措施導致本港經濟活動收縮，失業率增加，料香港經濟今年將收縮5%；零售、訪港旅客、機場交通以及國際貿易數據於今年初急劇萎縮，料今年上半年亦將維持疲弱。至於明年，本港經濟則有望錄得3.5%的增長。

　　惠譽認為，本港根深蒂固的社會政治分歧仍未得到解決，繼續為商業環境帶來不確定性。降級亦反映中港經濟、金融及社會政治聯繫日益加深。
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