阿里搶佔雲業務先機 擬投2000億研新技術

於大數據時代下，行業巨頭紛紛希望搶佔科技革新先機。阿里巴巴（9988）旗下阿里雲昨日宣佈，未來三年將再投資2000億元人民幣，用於研發雲操作系統、服務器、晶片和網絡等重大核心技術，以及建設數據中心。



阿里雲智能總裁張建鋒表示，阿里對未來、數碼經濟有信心，雲智能是阿里巴巴核心戰略之一，其已經堅持投入11年，不會因疫情而減少投入，反而會加大投入，而未來三年投入的2000億元，將會用作發展新技術以及新基建。



據了解，阿里旗下業務達摩院XG實驗室、平頭哥等的研究成果，將率先應用在阿里雲下一代數據中心。飛天雲操作系統、含光800晶片、神龍服務器、自研雲交換機、高性能低延時網絡、大計算系統集群等核心自研技術將在雲數據中心大規模部署。



李小加倡數據要素產業化



另一方面，中央近期出台《關於構建更加完善的要素市場化配置體制機制的意見》，首次明確將數據納入生產要素，港交所（388）行政總裁李小加昨日在官方微信號上撰文，倡議並呼籲業界聯手成立一個跨市場、領域、學科的「數據要素產業化聯盟」，以突破數據要素市場化瓶頸，加速數據要素市場培育的發展進程。



李小加指，在數據驅動發展的智能時代，數據將會成為驅動技術革命和重新定義人類社會未來的核心動力。他又認為，中國比任何國家都更數碼化、互聯網化，並更具能力運用人工智能、量子計算與區塊鏈等新技術，在新時代下，中國可憑藉強大的數據和技術軟實力，為下一輪世界經濟發展，輸出「數據石油」和「數據核動力」。



