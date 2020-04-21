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張華峰促監管機構就滙控撤息發聲

2020-04-21 列印
　　滙豐控股（005）停派第四季股息惹小股東不滿。立法會金融服務界議員張華峰在媒體午宴上表示，滙控除淨後不派息令小股東「財息雙失」，已與財庫局、證監會及金管局等接觸，至今未獲回覆，他促請該等機構就事件發聲。張華峰指，該事件在法律上爭取理據較薄弱，亦難期望英方講人情，希望日後能釐清派息政策，另外滙控亦應尋求分拆亞洲業務在港上市機會。

　　早前有滙控小股東組成聯盟以維權，張華峰不認同組織發起人「Ken Sir」呂宇健被爆出的風險投機方法，故同情小股東，但不會參與該組織。另外張華峰支持「以股代息」，指「攤薄權益好過一次性無息收」，以股代息可在不觸犯英國監管條例下安撫投資者。

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