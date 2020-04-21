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上交所早盤疑報錯價

2020-04-21 列印
　　上海證券交易所昨日早盤多個指數疑似報錯價，中證1000、滬深300、全指醫藥等跨市場指數行情顯示異常，有跌幅甚至超過10%漲跌幅限制。上交所午間發佈公告稱，經緊急處置，指數實時行情顯示於下午1時恢復正常；此次異常顯示是因周末跨市場指數計算系統升級所致。

　　上交所續稱，相關指數最高值、最低值等靜態指標將在收市後予以補正；已對全市場交易繼續進行監控，經向各市場機構徵詢及了解，涉及該所的股票、債券、基金、ETF期權等產品和ETF申贖均未受影響。深圳證券交易所和中國金融期貨交易所相關市場交易正常進行。該所表示，將對安全運行機制進行全面深入核查，嚴守交易安全運行底線，完善有關規則制度和應急處理機制。

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