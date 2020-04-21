中小企特惠貸款反應佳 滙豐中銀個案提交審理

香港按證保險公司所推的「百分百擔保特惠貸款」計劃昨日起正式接受申請，首日銀行初步收到有關特惠貸款的查詢和申請踴躍。幾家大型銀行的中小企客戶對計劃反應積極，滙豐及中銀香港（2388）昨日更已將部份申請個案提交予按證保險公司審理，料首批中小企很快有錢到手。



上周六獲立法會通過撥款後，「百分百擔保特惠貸款」計劃的總信貸保證承擔額會增至500億元，每間企業最高貸款額由原來200萬增至400萬元，而還息不還本安排則由原來首6個月延長至首12個月，申請期延長至1年。特惠貸款息率為最優惠利率減2.5厘，即實際貸息2.75厘。



實際貸息2.75厘



特惠貸款計劃昨起接受申請，按證保證發言人回覆查詢時表示，有意申請特惠貸款的中小企，須直接向參與銀行遞交申請，待銀行完成貸款審批後，再提交到按證保險公司。據其從銀行了解，銀行初步收到的查詢和申請踴躍，具體數據有待處理和分析。



滙豐香港工商金融主管趙民忠表示，首日已向按證保險公司提交首批客戶申請。截至上星期，滙豐收到逾3000個客戶查詢，而逾千間中小企客戶正準備遞交申請，涵蓋行業包括貿易、零售、製造、服務、建築工程等。該行昨亦接獲大量查詢，反映中小企對計劃需求殷切。



中銀指，該行中小企客戶對計劃首日反應良好，並指該行已成功將部份個案報送按證保險公司審理，預計首批客戶最快可在短期內陸續提款。



恒生逾2000登記申請



恒生商業銀行業務總監林燕勝則說，自特惠貸款計劃宣佈以來，恒生收到許多客戶查詢，逾2000個客戶表示有興趣經該行申請。



渣打香港則指，該行接獲逾500個有關特惠貸款計劃的查詢，首日申請以受壓行業為主，包括飲食業、旅遊等，平均貸款額約為150萬元。



