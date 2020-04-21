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延期年金一周年 總保費達94億

2020-04-21 列印
　　合資格延期年金（QDAP）自去年4月1日推出以來，至今已滿一年。保監局表示，截至上月市場共銷售13.3萬張QDAP保單，涉及總保費94億元。若單計3月則售出約2.26萬張QDAP保單，破單月紀錄。

　　保監局回覆查詢時表示，3月售出的QDAP保單，佔推出以來總銷售保單數目的17%；單月總保費約為14.7億元。

　　鑑於新冠肺炎疫情發展，保監局於2月推出臨時便利措施，容許保險公司和保險中介人，以非親身銷售方式分銷QDAP，以減低銷售過程中感染病毒的風險。保誠首席客戶及市場拓展總監吳詩雅表示，公司早於1月底已開會討論非面談投保詳情，保監局亦相繼推出兩階段安排。

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