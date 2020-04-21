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宏利推兩計劃 每年保證派5%

2020-04-21 列印
　　宏利香港推出兩款儲蓄計劃，分別為「赤霞珠終身壽險計劃2」及「世紀傳承保障計劃」，兩項計劃均提供非保證終期紅利，每年派發的保證現金儲備，均相當於名義金額的5%，直至受保人達到100歲。

　　副總裁兼首席產品總監兼康健主管紀榮道表示，設計產品時有考慮投資資產多元化、風險管理等因素，又指長期的投資政策，可以經得起經濟周期起落，長遠來說，可為客戶提供不錯的保證回報率。

　　談到保監局在第二階段的遙距銷售措施，增加了不少保險產品類型。紀榮道指，現時宏利香港共有18個項目可以遙距投保，但新推出的2個產品以及其他同類的儲蓄型產品，暫未納入遙距投保項目當中。

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