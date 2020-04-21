中環IFCN外望——港鐵中電股東會做足防疫工作

本港疫情確診數字近日減少，但上市公司未敢掉以輕心。中電及港鐵昨日公佈，會為股東會作出特別安排，包括限制出席人數及不派茶點，不過中電就會為網上小股東送紀念品。



港鐵公司將於5月20日舉行周年股東大會，昨日發出的通告明確表明一系列針對出席人士受感染風險而實施的措施，包括所有出席人士必須接受強制體溫檢測，並且要填寫健康申報表，進入會場前及在大會過程中更要全程佩戴外科口罩；今年場內座位將大幅減少，出席人士更須按指示到被分配的指定座位安坐，以便有需要時可以進行醫學追蹤；今年大會將不會派發茶點包或提供咖啡/茶，省下來的款項會捐予非牟利團體匡智會。



港鐵特別提醒股東，其實可以委任主席做代表，毋須親自出席股東會。港鐵公司會繼續審視疫情最新發展，在公告最後亦提到：「可能會實施更多措施，並將於2020周年成員大會日期前另行公告。」



中電更決定小股東上限50人，並會分隔三個宴會廳安排座位，位與位相隔1.8米。在疫情下，股東會又無茶點招待，相信出席股東人數會較往年大減。



麥肯錫︰歐恐裁減5900萬職位



麥肯錫發佈最新報告指，受新冠肺炎疫情影響，歐洲未來數月失業率有機會飆升近1倍，有5900萬個職位面臨被永久裁減風險，高風險包括收銀員、廚師、建築工人、酒店員工和演員。



報告指出，疫情若未能迅速受控，歐盟失業率恐從約6%飆升至逾11%，並且在未來數年持續攀升。如果歐洲未能在3個月內控制疫情，繼續實施社交距離措施至夏季，歐盟失業率會在明年升至高位的11.2%，並有機會在2024年前都不可能完全恢復。



麥肯錫估計，歐盟和英國有四分之一職位面臨減少工時、減薪、停薪留職或裁員風險；收銀員、酒店員工等高風險行業的受僱人數約5500萬人，約八成面臨風險的工作，是由沒有大學文憑的人士所擔任，並以小型企業僱員面臨的風險特別大。



高瞻