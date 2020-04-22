六月紐油低見13美元 期油未止跌 杜指插631點

國際石油供應過剩，期油合約前晚遭恐慌性拋售，驚現歷來首次負油價亂象，低見每桶負40美元，據報沙特阿拉伯擬提前減產穩定油價，但期油昨日繼續捱沽，六月紐約期油跌逾三成，見每桶13.47美元，六月布蘭特期油早段亦跌過25%，報每桶22.4美元。美股杜指早段曾跌逾600點，低見23043點，標普500指數及納斯達克指數，早段分別跌1.7%及1.9%。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報23018點，跌631點；納斯達克指數收報8263點，跌297點。



滙控（005）美國預託證券價格曾見38.22港元，較香港收市價跌0.93港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見396.73港元，較香港收市價跌3.87港元。



全球庫存接近飽和



負油價情況極為罕見，外電引述分析指，主要由於疫情令全球耗油量大減，各地原油庫存容量接近極限，投資者不願接收原油，大幅拋售期貨合約。全球最大獨立石油儲存公司Royal Vopak指出，從行內消息指出，全球可運作的庫存設施幾乎全被佔用，該公司碼頭石油庫存容量亦幾乎售罄。



為解決當前危機，有報道指，沙特阿拉伯計劃提前減產，俄羅斯能源部則要求國內產油商減少產量，規模是二月平均水平的兩成，以遵守下月生效的減產協議。



油組部長召開緊急會議



在需求暴跌令油價破紀錄重挫的情況下，油組（OPEC）召開能源部長緊急電話會議，討論全球石油市場局勢。據不具名代表透露，數個OPEC國家的能源部長們周二會發表講話。據報俄羅斯沒有參加會議。尚不清楚沙特阿拉伯有否參加會議。另外，美國北達科他州工業委員會召開聽證會說，因應油價急劇下跌，或需「立即採取嚴厲行動」應對。



道富環球市場多元資產高級策略師Daniel Gerard認為，負油價等石油需求紊亂現象屬暫時，但相信庫存危機將維持數個月。他認為，要解決當前形勢，須美國、沙特和俄羅斯達成重大協議，但這似乎極不可能，故預料今年內油價會處於非常低水平。



他指出，多年來美國一直填補OPEC+減產缺口，取代有關供應，估計今次亦一樣，將影響依賴產油收入的國家。



一波未平一波又起，彭博報道，油商正在為下月到期的期油尋找儲油地方，包括輪船、管道、煉油廠儲油罐、港口，以至火車車廂。據報美國幾乎所有陸上商業倉儲設施都已被預訂，據能源信息署數據顯示，全球最大商業油庫的美國俄克拉荷馬州庫欣，庫存容量約7.8億噸，在上周已填滿七成，按照每日600萬桶過剩原油計算，將於下月飽和。



低油價或掀破產潮



能源諮詢公司Rystad Energy分析師Artem Abramov形容，近期油價走勢猶如噩夢，並估計若油價長期處於每桶20美元，明年將有533間勘探及生產公司破產，若維持於10美元水平，更有超過1100間面臨倒閉。