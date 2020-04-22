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國泰對沖虧損勢急增

2020-04-22 列印
　　國際期油首現負數，一向有做燃油對沖的國泰航空（293）料會因而出現更巨額損失。上月國泰財務總裁馬天偉指出，若油價跌五美元，國泰便增加700萬美元損失。

　　根據國泰早前披露的數據，今年第二季燃油對沖比率約四成，與首季一致，平均為布蘭特油價約每桶65美元，但現時布蘭特期油已跌至每桶20美元，較平均對沖價低45美元，倘若期間對沖比率不變，料會產生額外6300萬美元對沖損失。早前摩根士丹利報告指，假設疫情於第三季轉好，估計國泰計入燃油對沖虧損後，全年或蝕107億港元。

　　香港中文大學經濟學系副教授莊太量表示，由於巴士及航空公司會為燃油作對沖，期油市場出現負油價，有機會對其造成多於預期的損失，「燃油最多去到零，但係期油蝕到負數係抵銷唔到。」
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