15.5億沽港元捍聯匯 金管四年來首再入市

受港美息差擴闊帶動套息交易，加上新股招股活動及港府財政開支增加，均令港元需求上升，令近期持續偏強的港匯，昨日終觸及久違了四年多的7.75強方兌換保證水平，金管局出手在市場承接美元沽盤，沽出15.5億港元，為金管局四年多以來首次沽港元，使本周四銀行體系總結餘將增至606.34億元。市場估計金管局新一輪入市行動，或將銀行結餘推高至千億元水平。



港匯連日挨近7.75兌1美元強方兌換保證價，昨於下午3時45分終觸及7.75，及至5時許金管局從市場買入2億美元、沽出等值15.5億港元。金管局指，連同昨減發的50億港元外匯基金票據，總結餘於周四將升至逾606億元。而金管局較早前公佈計劃進行四次減發外匯基金票據，每次50億元，以谷大銀行結餘來增市場流動性，昨為該局首次減發外匯基金票據。



金管局總裁余偉文表示，近期港元匯率偏強，主要是由於市場套息活動及股票投資相關的港元需求均有所增加。此外，財政開支增加亦令港元需求上升。他指，金管局在港匯觸及強方兌換保證下，從市場買美元沽港元的操作完全符合聯繫匯率機制的設計。



套息交易支持港匯偏強



上商財資業務處研究部主管林俊泓稱，港美息差闊達1%，而過去1個月港元是極少數跑贏美元的貨幣，所以揸港元套利，回報是相當可觀，並成為支持港匯其中一大因素。他指，參考過去經驗，估計未來2、3周港匯將不時觸及7.75，金管局亦會斷斷續續入市，單計金管局的沽港元行動已可將總結餘推高至千億水平。儘管總結餘增將令港元拆息下降，惟難料港美息差收窄幅度，因現時全球陷於危機中，銀行對管理流動資金的態度較為審慎，故此日後即使有千億元的總結餘，亦難像往時同樣有千億元總結餘那麼寬鬆，以致港元拆息不會太快貼近美元拆息。



港元拆息昨個別發展，隔夜拆息降至0.96厘，供樓相關的1個月拆式微升至1.59厘。截至昨晚9時許，港匯報7.7501。



