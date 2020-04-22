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亨得利生意減70% 關兩家店

2020-04-22 列印
　　新冠肺炎疫情爆發下，零售業受到嚴重衝擊。鐘錶零售商亨得利（3389）昨表示，新冠疫情衝擊零售行業，從今年1月份至今，香港零售下降超過了70%，公司已在第一季度關閉了兩家店舖。

        亨得利指出，市民因應防疫均減少外出，百貨公司及商場也提早關店，公司在香港的店舖雖仍保持營業，但縮短了營業時間，提早於7點關門。亨得利又指，於肺炎疫情期間，公司合理安排員工調整假期及允許員工在家辦公；考慮到現時及今後的經濟環境，公司很有可能會繼續關閉店舖，並會開源節流，縮減開支，以渡時艱。

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