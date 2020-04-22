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小米美元債路演 獲評「投資級」

2020-04-22 列印
　　小米集團（1810）日前宣布計劃發行美元優先票據，彭博社引述消息人士指，目前小米已經聘請數家銀行，與投資者舉行電話會議，同時亦開始全球路演，以評估投資者對其美元票據發行的興趣。據悉，三間國際信用評級機構亦給予小米「投資級」的評級。

        小米在其公告中指明，是次僅擬向專業投資者發行建議票據，不會在本港向公眾發售，發行集得款項將會用作一般公司用途以及償還現有借款。而票據的本金、利率、付款日期及若干其他條款和條件仍未確定。

        另一邊廂，中國電訊設備巨頭華為昨日公佈今年首季業績，首季銷售收入按年增1.4%，至1822億元（人民幣，下同），較去年同期39%的增速顯著放緩。期內淨利潤率為7.3%，較去年同期減少約0.7個百分點。

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