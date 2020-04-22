星裝修商疫市招股 Raffles入場費5252元

新冠肺炎席捲全球，新加坡室內裝修服務供應商Raffles Interior（1376）在疫情下仍然展開招股，全球發售2.5億股股份，每股發售價介乎0.5至0.65元，最高集資額1.625億元，每手8000股，入場費5252.4元，預計本周五（24日）截止招股，5月7日掛牌，新華滙富為獨家保薦人。



新加坡於本月初實施管制令規例，該公司表示由月初起，已暫停全部工作場所及項目工地的業務營運，員工轉為在家辦公，但仍然有進行提交報價及標書、透過電話會議參與招標面談等工作，以確保其業務營運能夠平穩過度至5月，目前沒有服務合約因管制令規例被終止，相信新冠疫情並不會對其業務及營運造成重大影響。



最多籌1.625億



根據招股文件顯示，公司計劃將集資款項淨額的32.2%用作招聘員工以及提升員工技術能力，所得淨額28.4%將用作租賃新物業，擴充現有生產設施，15.2%用作收購一間新加坡室內設計公司，9.2%用作投資硬件設備及電腦軟件，其餘5.5%將用作購置新機器及設備，拓展經營範圍。



繼今年初上市的生物科技股份表現向好，據傳再有生物科技板塊股份擬赴港闖關。有內媒報道指，內地生物科技公司諾輝健康正考慮計劃來港上市，初步預計集資1.5億美元（約11.7億港元）。



據悉，諾輝健康昨日成功完成D輪融資，涉及金額為2000萬美元（約1.56億港元），投資者包括軟銀中國資本、啟明創投等。該公司自2016年合共進行5輪融資，目前累計獲得的融資金額約1.3億美元（折合逾10億港元），成為內地癌症早篩行業獲得投資金額最多的企業。



諾輝健康創立於2013年，主攻高發癌症居家早期篩查和基因檢測服務，主要指透過創新的生物科技手段，令用戶能夠在家中即可進行完成癌症的早期篩查。而該公司現時的產品主要針對腸癌、肺癌、宮頸癌等進行檢測，目前在北京、杭州、廣州均設有醫學檢驗實驗室。



