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中國首季海外投資1690億

2020-04-22 列印
　　中國商務部公布，今年首季度，內地投資者共對全球153個國家和地區的2538家境外企業進行非金融類直接投資，投資金額達1690.3億元（人民幣，下同），按年微跌0.6%。若按美元計算，則按年下降3.9%。內地對外投資呈現出對外承包工程新簽的大項目增多、對外投資結構持續多元等特點。 內地企業在「一帶一路」沿線向52個國家非金融類投資42億美元，按年升11.7%，佔同期投資總額的17.3%，較上年提升2.4個百分點。

　　期內，對外承包工程完成營業額1953.4億元，按年跌12.4%，新簽合同額3865億元， 按年增13.2%。對外勞務合作派出各類勞務人員6.4萬人，按年減少4.7萬人，3月末在外各類勞務人員74.4萬人。

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