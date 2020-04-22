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澳門博彩稅收首季大跌四成

2020-04-22 列印
　　新冠肺炎疫情蔓延下，澳門博彩業受到嚴重衝擊。澳門政府昨日公佈，今年首季博彩稅收大減約四成，至185億元（澳門元，下同），導致公共財政收入亦大跌近四成，至207億元；另外又指目前未有打算因應疫情而減免博彩稅。澳門財政局公佈最新中央帳目資料顯示，今年第一季的公共財政收入只有207.1億元，按年下跌39.07%；當中博彩稅收只有184.8億元，按年減少37.65%。此外，今年第一季當地的公共財政開支為159.84億元，按年增加30.11%；期內結餘只有47.29億元，按年減少77.73%。

        對於疫情對博彩企業造成打擊，澳門行政長官賀一誠表示，目前未有打算因應疫情減免博彩稅，認為疫情發生只有3個月，博彩企業有能力支撐過困難時期。

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