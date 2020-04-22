中環IFC外望——中銀擬增推五款網上保險

中銀香港表示，今年首季手機銀行活躍客戶按季升逾2倍，經手機銀行投保壽險產品單數則增加8倍。去年至今已於網上推出10隻保險產品，未來會陸續再推5隻產品。延期年金（QDAP）推出已滿一年，中銀人壽透露，截至3月底共售出3.5萬張QDAP保單，涉及新造年度化保費約22億元。



環球資本市場持續波動，息口不斷走低，中銀人壽執行總裁鄧子平表示，低利率對保險產品定價有一定壓力，若息口續低，回報或有下行趨勢，惟公司會定期檢視產品結構及投資策略。



新冠肺炎疫情肆虐，鄧子平表示，今年首季中銀人壽銷售業務維持增長，產品亦有多元化渠道；次季則料疫情對銷售有一定影響，仍需觀察疫情發展，具有不確定性。



另外，自去年下半年以來，來港投保的內地客減少。鄧子平預計，今年首季將承接去年第四季表現未見好轉，由於疫情仍未明朗，難以預計恢復時間。中銀香港個人數字金融產品部副總經理（投資及保險）周國昌指，公司仍以本地客為主，內地客佔比約為10%，影響相對有限。



渾水：瑞幸造假比自揭數字更嚴重



瑞幸咖啡（LK）本月初自爆高管財務造假，曾引爆此醜聞的沽空機構渾水（Muddy Waters）創辦人Carson Block接受內媒採訪時直言，瑞幸咖啡造假比自揭的還要嚴重，並說：「我不信就是那一個人造的假，從營收角度來說，會比自揭的還要多。若這家公司的管理層都在造假，我認為該公司的價值為零。」



渾水1月底曾狙擊瑞幸，稱其在2019年的財務數據中誇大盈利及多項經營數據。不過，瑞幸隨後否認相關指控，股價反彈，直至4月2日其自爆22億元人民幣的財務造假，隨後在3個交易日內股價大跌83%，至4月7日停牌；停牌前報4.39美元，市值縮水至僅剩11.1億美元。



對於瑞幸遭渾水狙擊後股價並無持續走低，Carson Block認為，其實瑞幸的主要投資者都認為沽空報告內容是真的，他們知道瑞幸是個騙局，但覺得「無所謂」。



高瞻