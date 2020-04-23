新一輪經濟紓困方案通過 油價回升 美股反彈456點

油價回穩，減輕市場的不安情緒，加上美國國會通過新一輪的經濟紓困方案 ，投資者風險胃納增加，外圍股市昨晚普遍造好，美股杜指早段升逾400點。杜指開市後見23460點，升441點，相當於1.9%。標指及納指早段分別升1.7%及1.9%。港股夜期亦企穩，中段升20點，見23889點。



油價方面，紐約期油轉倉至六月份之後，昨晚終於回穩，見每桶15.39美元，升33%。布蘭特期油昨晚亦升近14%，見每桶約22美元。



經濟數據方面，美國聯邦住房金融局公佈，二月房價按月上漲0.7%，較預期的0.3%漲幅為高，按年則上漲5.7%。美國上周抵押貸款申請指數跌0.3%，此前一周升7.3%。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報23475點，升456點；納斯達克指數收報8495點，升232點。



滙控（005）美國預託證券價格曾見38.60港元，較香港收市價跌0.03港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見409.75港元，較香港收市價升0.35港元。



紐約金價升近3%。於紐約商品交易所，6月份期金升50.5美元，收報每盎司1738.3美元，升幅2.99%。



港股方面，期油價格坐過山車，掀動國際投資者恐慌情緒，推低港股昨日早段顯著走軟。不過資金持續追捧新經濟股及物管股，其中股王騰訊（700）單天保至尊，領航力撐恒指從跌轉升，20天線（23733）失而復得，恒指收造23893點，反彈99點，終止二連跌；國指彈力更強，收9670點，反彈55點；惟投資氣氛審慎，成交僅得970億元。A股先低後高，上證指數收報2843，升0.6%；深成指數收報10617，揚1.05%；兩市成交合計6060億元人民幣。



本地三物管股破頂



物管股表現強勢，碧桂園服務（6098）、中海物業（2669）與保利物業（6049）齊創上市新高；碧桂園服務更以全日高位收市，升3.86%，收報35元；中海物業升1.64%收報8.66元；保利物業漲3.9%收報79.95元。此外，鑫苑（1895）飆10.09%，收報2.51元；寶龍商業（9909）急揚5.9%收報12.56元。同創新高的亦有阿里健康（241），收升10.89%報18.94元。美團（3690）走高2.79%收報101.3元，重上「紅底」。



三大石油股繼續「走樣」，中石油（857），中海油（883）及中海油（883）跌0.36%至1.11%。



富昌證券聯席董事譚朗蔚對後市看法較為審慎，並逐步部署做淡，當期油價格下瀉至難以想像的負數，市場恐慌情緒肯定急劇升溫，預期港股、美股和其他外圍股市將逐步開展新一輪跌浪。