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金管再入市 共接59億沽盤

2020-04-23 列印
        港匯持續走強，並多次觸及強方兌換保證水平，金管局兩日之內三度入市，共承接58.9億港元的美元沽盤，本周五（24日）銀行體系總結餘將增加至近650億港元。另外，金管局昨日宣布臨時性美元流動性安排，總額為100億美元，以協助紓緩環球美元流動性緊絀情況。

        金管局於約24小時內，3次入市承接美元沽盤，沽出港元金額分別為15.5億、27.9億以及15.5億港元，合計為58.9億港元。加上近日減發的50億港元外匯基金票據，銀行體系總結餘將於本周五增加至649.74億港元。截至昨晚8時，港匯報7.7501。

        另外，金管局表示，新型冠狀病毒疫情為環球金融市場帶來重大波動及不確定性，安排有助於紓緩環球美元銀行拆借市場出現的流動性緊絀情況。
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