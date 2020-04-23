突變招轉倉到九月 三星原油ETF大瀉46%

國際油價近日暴挫，一度出現負值，追蹤期油表現的「三星標普高盛原油ER期貨ETF」（三星原油期，3175）突然「彈弓手」改變持倉策略，將持有期貨合約由6月轉倉至大高水逾四成的9月合約。昨日該ETF急跌46%，收報1.79元，令散戶叫苦連天。有分析指出，三星資產此舉是忍痛決定，昨日補跌未必與轉倉有關。







三星原油期貨ETF周二晚突宣佈轉倉，引來撈低失手的散戶呻苦。散戶Jim過去兩日共蝕逾7萬元，他稱，以往未有接觸有關產品，在朋友推介下才入市，當時認為「石油平過水」，加上OPEC+願意減產，選擇ETF較穩陣，詎料卻損失慘重，他說：「打算從此收山，玩親最後都蝕錢，好似個天註定叫我唔好玩咁。」



另一位散戶莊先生上周斥資10萬元在4.56元價位入貨，昨日埋單計，損失逾6萬元離場，他形容「心又灰，心又驚」，雖然現時油價暴跌下，該ETF轉倉亦有其道理，但認為監管機構應該關注事件，改善制度保證投資者權益，他說：「咁樣無啦啦蝕一半，好甘。」



9月期油價顯著高水



三星資產在周二晚近十一時公佈，臨時將本身6月期油合約全數轉倉至9月，而並非慣常於每月初逐步轉倉至下一個月。三星指出，由於9月期油價格顯著高水，變相轉倉後持貨數量減少，並指該ETF價格仍然跟蹤6月期油表現，故有機會出現更高的跟蹤偏離及誤差。三星稱，轉倉乃面對極端市況作出一次性措施，料在8月轉走9月合約後便恢復原有安排。



三星未有交代今次轉倉時機及次數，若以周二晚11時一次過轉倉計，六月紐約期油報每桶14.89美元，九月則報27.42美元，合約數量更縮水46%。該ETF昨日大跌46%收報1.79元，成交連日急增至12.94億元的新高。



油價昨日回穩，六月紐約期油早段升過16.6%報每桶13.49美元；布蘭特期油則破底後回升過2.9%，報每桶24.93美元。



