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港交所譴責鼎益豐兩前董事失德

2020-04-23 列印
　　鼎益豐（612）昨日又遭港交所（388）高調點名批評。港交所公開譴責該公司前非執董姚緣，涉嫌挪用公款，蓄意不履行上市規則，及未配合港交所上市科調查，形容其「行為尤其不當，令人對其作為董事的適合性及誠信存疑。」，雖然點名批評，但該股昨日並未停牌，繼續交易，收市報3.42元，升0.89%。

  港交所進一步譴責，鼎益豐兩名前非執董姚志祥及石敏強，炮轟二人出任董事程序未經適當考慮且不透明，董事獲委任後蓄意隱瞞有關資料等，未遵守上市規則，亦未配合上市科調查，更有可能違反上市規則。

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