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中滙多賺逾五成　中期息4.9仙

2020-04-23 列印
　　經營民辦商科高等教育的中滙集團（382）昨公佈，截至今年2月底止中期業績，純利1.47億元（人民幣，下同），按年上升58.2%，每股盈利14.45分；派中期息4.9港仙。

  該公司首席執行官廖伊曼表示，新冠肺炎疫情對公司的影響較少，旗下院校華商學院和華商職業學院已於今年3月初如期開學，亦由線下轉為線上授課，線上的教學進展順利。

　　廖伊曼指出，未來職業教育培訓課程將會為公司全年的增長亮點，預計能帶來50%的收入增長。她又指，旗下的中國四會校區將如期於今年9月投入運營，其在校學生總數每年將淨增不少於3000人，總投資為8億元。

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