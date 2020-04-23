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香港寬頻中期少賺34%

2020-04-23 列印
　　香港寬頻（1310）昨日公佈中期業績，期內純利下跌33.7%，至1.32億元。執行副主席楊主光透露，過去數月受到疫情影響，最壞情況下，或會有2%的商業客戶，約2000個不再使用其服務。不過，主要為小公司及零售店鋪為主，僅佔其商業市場收費的1%。另一方面，他指，住宅市場用戶日間在家上網的流量較以往增多50%，夜間的流量則增多25%，客戶升級套餐的需求有所提升。

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