中環IFC外望——中行最後一刻轉倉 「原油寶」客血本無歸

中國銀行（3988）旗下大宗交易工具「原油寶」在最後交易時刻才進行換月交割，有投資者近400萬元（人民幣，下同）本金不但一鋪清袋，更倒欠銀行逾500萬元。有投資者指中行產品設計上存在缺陷，聲言發起集體訴訟。



中行昨日通知客戶，經審慎確認，每桶-37.63美元為有效價格，中行「原油寶」產品的美國原油合約已參考CME結算價進行軋差或移倉，請持倉客戶根據平倉損益及時補足交割款。同時在官網稱自昨日起暫停「原油寶」新開倉交易，持倉客戶平倉交易不受影響。



有投資者就把結算明細表上載上網，持倉均價194.23元，本金388.46萬元。中國銀行向投資者發送的結算價格是-266.12元，共虧損920.7萬元，即時扣除本金，仍倒欠銀行532.24萬元。不但一無所有，更是輸突，中行要求投資者補充穿倉虧損。



達里奧︰疫情致全球經濟重組



新冠疫情嚴重影響全球人們生活，但全球最大對沖基金橋水（Bridgewater）創辦人達里奧（Ray Dalio）抱持樂觀看法，把疫情爆發描述成人類史上令人興奮的轉折點，認為它可能為更大社會進步鋪平道路。



達里奧周二接受LinkedIn採訪時稱，疫情對人們造成災難性破壞，並產生廣泛經濟影響，但應該從更廣泛歷史背景角度，去看待金融市場的負面影響。



他將疫情大流行與其他的經濟困苦時期，像是大蕭條時期作比較，指出目前經濟衰退雖然痛苦，但將是相對短暫，並會發生更廣泛的全球重組，而全球經濟結構重組可能需要3至5年的時間。



他補充道，人類在適應與創新上，並從中破繭而出的能力更加強大，認為應該對嶄新的未來感到非常興奮，人們應該專注於理解和增強他們的邏輯和創造力。



高瞻