美初領失業金人數回落 油價續彈 杜指升39點

分析師指出，大市周四早段主要受油價續反彈支持。
他們表示，儘管過去一個月，美國累計新申領失業救濟人數超過2600萬人，但上周(截至本月18日)人數為442.7萬人，按周減少81萬人，低於市場預的450萬人，市場正研判疫情對勞工市場的破壞是否已經到達頂峰，數據對美股影響不大。
美伊緊張局勢加劇，消息卻支持油價持續反彈，紐約期油週四上漲近20％。紐約六月份期油收報每桶16.50美元，升2.72美元，升幅19.7％。
杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報23515點，升39點；納斯達克指數收報8494點，跌0.63點。
滙控（005）美國預託證券價格曾見38.78港元，較香港收市價升0.08港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見407.91港元，較香港收市價跌3.69港元。
油價方面，國際期油價在周三勁彈後，周四續升，截至本港時間接近凌晨，紐約期油價曾見每桶18.26美元，隔日升32.5%；倫敦布蘭特期油見每桶23.22美元，升13.99%。
恒指未站穩二萬四關
至於港股，油價前日勁升，帶動港股連續第二日向上。恒指一度彈升214點，隨後於二萬四千點關口反覆爭持，但收市始終仍未能站穩，收報23977，升83點，成交只有965億元。
受惠油價回升，日前暴跌的三星原油期（3175）反彈8.94%，收報1.95元；中海油（883）升2.43%收報8.44元；中石油（857）漲0.75%，收報2.7元；中石化（386）洽購興隆石油倉儲碼頭股權，走高0.53%，收報3.78元。
藍籌股個別發展，受原油寶事件影響，中行（3988）跌1.37%，收2.87元；騰訊（700）走高0.54%，收報411.6元，是「ATM」中唯一錄得上升的股份。