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康方暗盤升逾四成今掛牌

2020-04-24 列印
        本年度新晉「凍資王」－康方生物-B（9926）今日掛牌，其公開發售部分最終接獲逾18.7萬份申請，雖然觸發回撥機制，令該部分獲派股份佔全球發售股份的五成，但仍然需要認購100手才能穩中一手，若不計及孖展利息及認購費用，散戶需要投入近164萬元才可穩中一手。該股共錄得638倍認購，凍資1665億元，以招股價上限16.18元定價，一手中籤率12%。

　　該股在多間暗盤均高開近三成，早段升幅曾高見約50%，根據耀才暗盤交易場數據顯示，康方生物收盤報23.55元，升45.55%，不計及手續費及佣金，一手1000股賺7370元，對比年初上市九毛九（9922）首日掛牌一手帳面3720元，有望成為今年新股首掛「賺錢王」。

　　另外，伊登軟件（1147）昨日起招股。
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