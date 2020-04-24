康方暗盤升逾四成今掛牌

該股在多間暗盤均高開近三成，早段升幅曾高見約50%，根據耀才暗盤交易場數據顯示，康方生物收盤報23.55元，升45.55%，不計及手續費及佣金，一手1000股賺7370元，對比年初上市九毛九（9922）首日掛牌一手帳面3720元，有望成為今年新股首掛「賺錢王」。
另外，伊登軟件（1147）昨日起招股。
全球暖化，極端氣候湧現，香港不能倖免。天文台台長鄭楚明博士預言，香港未來將面對更強勁的颱風，更暴烈的大雨，更惡劣的天氣變化。他警告，海岸地帶將受更多風暴潮的威脅，低窪地區亦會出現大水浸，並預測本港會出...
2020-04-24
日前油價跌至負數，連中國也有炒家受影響。有人購買中國銀行旗下原油寶產品受負油價時結算拖累，不但本金全無還倒欠銀行。事件引起軒然大波，昨日中行某市分行領導已被監管約談。 據新京報二十三日的報道指，根據中國銀行四月二十二日公告，旗下理財產品「原油寶」將按照負三十七點六三美元每桶的官方結算價定價。但當日的油價跌至負數，即「原油寶」的投資者以多低價買入原油期貨，所有本金都將蕩然無存，還要倒欠銀行錢。 根據內媒引述二十二日晚中國銀行的發佈，指原油寶產品說明中有指產品與境外原油期貨掛鈎，有類似期貨交易的操作，按協議約定，合約到期時會在合約到期處理日，依照客戶事先指定的方式，進行移倉或到...
2020-04-24
英國皇位第二繼承人威廉王子和夫人凱特周三於社交媒體上發佈，幼子路易王子（Prince Louis）五幅新照片，以慶祝路易兩歲生日。 根據肯辛頓宮皇室推特帳號發帖，分享路易王子的手工作品及其近照。發文指...
2020-04-24
據《星島地產網》報道，二手再錄用家減價承接個案，美聯區域聯席董事盧麗嘉表示，奧運站凱帆軒1座低層F室，面積450方呎，兩房間隔，原叫價838萬，減價18萬後，以820萬成交，呎價18222元。原業主於...
2020-04-24
油價回升，加上市場憧憬逐步重啟經濟活動，美股繼周三大幅高收後，周四早段續揚。杜指早段曾升逾400點，見23885點，升幅相當於1.74%；兩日相加升逾千點，收復周一及周二大部分失地。標普指數以及納指，...
2020-04-24
為了籌款抗疫，體壇巨星皆各出奇謀。萬人迷碧咸決定「賣身」，周三在社交媒體宣佈將舉行拍賣，價高者可跟他在五人足球場上對戰和共進午餐，美式足球（NFL）傳奇四分衞巴迪和一眾網民異口同聲，要一擲千金投得心頭好兼做善事。 新冠肺炎肆虐全球，不少人有錢出錢、有力出力協助醫護抗疫，更有運動員用別開生面的方式籌款。早前加拿大美女網球手葆查特答應跟球迷約會，後者將捐出四千美元（約三萬一千港元）給美國醫護，如今輪到碧咸「賣身」。 陪中標者踢波食飯 現時是美職新球隊國際邁亞密班主的萬人迷，周三在社交網絡宣佈：「我將舉行一個為抗疫籌款的拍賣，所有收益將會全部捐出。中標者可以帶同四個朋友，...
2020-04-24
在香港開Cafe不容易，ARF Cafe店主Candy與她的英籍丈夫本來從事金融業，卻於去年10月逆市底下，毅然接手咖啡店。作為舊店常客，他們跟熱愛收藏杯子與古董的老闆稔熟，當下就憑着一鼓勇氣、一份對...
2020-04-24
羅志祥（小豬）月前被傳與內地富二代網紅周揚青分手，今月初流出小豬跟老友約廿多位比堅尼辣妹包場開泳池狂歡派對後，周揚青昨晨終在微博貼出長文，承認已和小豬結束9年情，更大爆小豬偷食臭史，指分手導火線是她發...
2020-04-24
超強颱風山竹襲港，杏花邨臨海住宅遭巨浪拍擊，大量海水倒灌，邨內滿目瘡痍，其他海岸亦遭受嚴重破壞，場面有如電影中的末日景象，令人記憶猶新。但大家不要以為這是「百年一遇」的極端天氣，隨著全球暖化，氣候愈見反常，具破壞力的氣候狀況，將不時在全球各地上演，香港也不能倖免，本地的防風基建必須與時並進，才可抵禦更強勁颱風的襲擊。 天文台台長鄭楚明博士接受本報專訪時預計，極端天氣現象將會不斷湧現，包括風暴潮、快閃怪風、暴烈大雨等等，天文台由今個雨季起，將加強向公眾發放雷暴資訊，亦會按情況增加龍捲風、水龍捲、冰雹等信息，向公眾提供更多天氣概率的預報。公眾必須留意天文台發放的訊息，安排出行，...
2020-04-24
「冠軍賽馬日」於周日上演，馬會昨日在沙田馬場亮相圈為三場國際一級賽的參戰馬抽籤排位，但因要配合政府防疫，抽籤儀式首次以閉門形式進行，只准參賽馬的練馬師到場並保持距離就座（小圖），先待賽馬事務執行總監夏...
2020-04-24