原油寶客戶結盟維權 內地叫停「紙原油」產品

負油價衝擊，掀起中國「原油寶」維權風波，據報中國銀行（3988）昨日已轉走原油寶投資者的資金，投資者則組成數百人聯盟自救，促請國家當局介入調查。受事件影響，多家提供「紙原油」交易的內銀紛紛暫停開倉服務，更傳來地監管機構叫停其他如5G ETF及新能源車等熱門ETF產品的申請。中行昨股價逆市跌1.4%報2.87元。



內媒《財聯社》報道，有投資者已遭中行轉走原油寶帳戶內所有本金及保證金，但其他關聯帳戶的資金未受影響。報道又指，原油寶投資者成立維權群組，目前逾300人加入，當中已擬定舉報信，促請中國有關當局徹查事件，包括投訴中行向不符合風險承受能力的投資者推薦「原油寶」、促請為何負價格結算、為何沒有斬倉等。



促政府調查



今次原油寶爭議在於中行轉倉的時機，據中行相關條款，強制平倉保證金水平定於20%，而另一條款指，若合約到期時仍有未平倉合約，則參考中行的結算價。當晚客戶最後轉倉指示為周一晚10時，及至翌日凌晨2時半中行結算價為負37.63美元，中行日前指出，這段時間會按協議為客戶完成到期處理，「不再盯市、強平」。事實上，有提供紙原油產品的工商銀行（1398）和建設銀行（939），據報早於上周將期貨合約轉倉，未有受負油價影響。



受事件影響，除中行的原油寶，交通銀行（3328）、建行和中信證券（6030）旗下的中信期貨國際均表示，鑑於當前原油市場價格和流動性風險等因素，遂根據各自協議規定，已在過去兩天暫停記有關原油產品的新開倉交易，而現有持倉客戶的平倉交易不受影響。



投行富瑞發表的報告估計，中行或要為今次事件，作出最多5億元（人民幣，下同）減值虧損，佔去年稅前利潤約0.2%，而非市場估計的300億元的巨額損失。富瑞解釋，參考日前美國券商盈透證券（IB）因事件作出8800萬美元撥備，而IB的未平倉合約佔市場15%，料原油寶的持倉更低。



