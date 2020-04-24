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港零售料跌17% 明年有望彈一成

2020-04-24 列印
　　星展銀行香港及中國內地消費品行業分析師許明蕙昨表示，該行預計今年本港零售銷售將下跌17%，由於今年的基數較低，加上若新冠肺炎疫情於7月逐漸完結，料明年將上升11%；內地零售銷售恢復力則較強，預計今年及明年將分別上升1.3%及4.5%。

  下月的「五一黃金周」假期將至，許明蕙相信，5月國內將回復旅遊，並以本地遊為主，但認為對零售業的影響未必會有「十一黃金周」般大；本港方面，預計5月整體零售市場仍較為一般，料第二季同店銷售跌幅將會持續下跌60%。

  此外，瑞士寶盛私人銀行亞洲區研究部主管Mark Matthews指，由於中國遏制疫情傳播的時間較歐美早，故中國有可能是今年表現最好的經濟體。然而，本港經濟增速則或進一步收縮至負5%。

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