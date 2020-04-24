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國壽平保首季利潤跌逾三成

2020-04-24 列印
　　壽險今年首季度業績出爐，中國人壽（2628）首季度淨利潤為170.9億元（人民幣，下同），按年降34.4%。期內營業收入為3377億元，按年增8.2%，保費收入為3077.76億元，按年增13%。其中，首年期交保費達760億元，按年升13.9%；十年期及以上首年期交保費達253億元，按年升2.1%；截至首季末，其新業務價值按年增8.3%

  中國平安（2318）首季純利更較去年同期跌42.7%，至260.6億元，並透露於期內平安壽險完成68萬宗賠付，新冠肺炎責任賠付亦有187件。平保首季收入為3552億元，按年跌12%。每股盈利1.47元，按年跌42%。

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