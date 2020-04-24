金沙季績首「見紅」 上季蝕1.66億美元

澳門博彩業受疫情衝擊，有博企季績更首次「見紅」。金沙中國（1928）今年首季盈轉虧，蝕1.66億美元(約12.86億港元)，為自2009年上市以來首現季度虧蝕，去年同期則有純利5.5億美元。有分析指，相信一眾濠賭股於第一季的表現將會較惡劣，或有機會相繼出現季度虧損，情況並有機會延續至第二季。



金沙中國截至今年3月底止，首季淨收益總額8.14億美元，按年大減65.1%；資本開支3.2億美元，包括在澳門2.41億美元的建造、發展及維修活動。期中，澳門威尼斯人淨收益3.15億美元，按年大減64.9%；澳門巴黎人淨收益1.41億美元，按年減少68.9%。



零收益下維持18個月



金沙中國母公司Las Vegas Sands Corp.（LVS）主席兼行政總裁Sheldon G. Adelson表示，對於5月下旬及6月可能開始取消若干旅遊限制，抱有樂觀態度。他又指，公司有意在業務回復到適當水平時，經諮詢董事會後恢復LVS股息。



流動資金方面，該公司指出，LVS集團有充足資源在「接近零」收益的環境下維持約18個月，並同時繼續維持LVS集團在澳門和新加坡的現有發展計劃。



實德環球（487）副主席兼執行董事馬浩文表示，博彩中介等周邊行業轉差，是市場預期之中。由於受到疫情嚴重打擊，加上旅遊限制等措施影響，令2月至4月份博彩收入大跌。他相信，賭收要全面恢復，最快要待通關並維持一個月之後，他期望5、6月份開始會有好轉。



金利豐證券研究部執行董事黃德几表示，不太看好濠賭股第二季的業績表現，與打貪比較，疫情衝擊相對短，預料大約兩個季度後有機會出現反彈。



金沙昨日股價收報31.55元，升2.8%。







