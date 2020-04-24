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阿里推馳雲計劃助全球中小企

2020-04-24 列印
　　阿里巴巴（9988）旗下阿里雲繼早前宣佈投入2000億元人民幣後，再研擴大版圖，推出3000萬美元馳雲計劃，為疫情下受挫的全球中小企業，以產品優惠券方式向其提供雲端科技解決方案，以便在疫情下亦能維持業務運作。

        早前市場研究機構顧能（Gartner）公佈雲計算市場數據，阿里雲在全球市場以及亞太市場的份額分別為9.1%以及28.2%，位列全球第三，亞太第一。阿里雲港澳及韓國區總經理劉彬星在接受本報訪問時指，市場份額做到全球第一是阿里雲的方向，不過未來三年市佔率能夠達甚麼水平仍然難以預計。

        劉彬星指，目前阿里雲在香港有超過一萬名客戶，當中涵蓋金融、運輸物流、零售以及互聯網公司等各行各業。

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