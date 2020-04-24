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金管局再接18.21億沽盤

2020-04-24 列印
　　港匯續強，多次觸及7.75強方兌換保證。金管局昨日再入市，承接18.21億港元的美元沽盤，連同早前三度入市沽出的58.9億港元，共向市場注入逾77億港元；銀行體系總結餘將於今日升至近668億港元。金管局副總裁李達志表示，若有需要會再推增加流動性的措施。

　　自4月21日起，港匯多次觸及7.75強方兌換保證，金管局兩日之內四度入市，沽出港元金額分別為15.5億、27.9億、15.5億及18.21億港元。金管局副總裁李達志於《匯思》中撰文表示，銀行體系總結餘水平於今日增加至668億港元，正好提供更充裕空間讓銀行更靈活調撥流動資金，確保港元銀行拆借活動維持暢順。　

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