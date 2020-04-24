中環IFC外望——OneDegree推寵物保險

本港第三間虛擬保險公司OneDegree，今日推出純醫療寵物保險。其共同創辦人郭彥麟（圖右）表示，希望做到「薄利多銷」，於未來12個月內可達到一萬張寵物保險保單，即將現時市場規模增一倍。公司又計劃每3至4個月推出一款新保險產品，今年內將推醫療及網絡保險。



郭彥麟接受訪問時表示，市場寵物保險保單數目約為1萬張；公司加入並非搶客，而是令市場規模加倍擴大，希望可以做到市場領先地位。但他未透露具體成本，以及達成收支平衡的預計時間，惟強調「先做好量，做好用戶體驗，賺錢是水到渠成的」。



該公司表示，寵物保險保障亦包括與新冠病毒相關醫療費用；公司與數十間獸醫診所合作，90%索償會於審批成功後的兩個工作日內支付。OneDegree為第三間虛擬保險公司，前兩間Bowtie及Avo均有傳統保險公司背景。



郭彥麟認為，OneDegree相對「沒有包袱」，而且公司與慕尼黑再保險及法國再保險合作，數據及流程上均有支持，加上本港監管機構對保險牌照審批嚴謹，因此對公司有信心，亦歡迎新參與者加入。



中美證監或聯手查瑞幸造假



據內地傳媒報道，在瑞幸咖啡（Luckin Coffee）月初「自爆」財務造假後不久，美國證券交易委員會（SEC）向中國證監會發函，就雙方配合對瑞幸咖啡進行徹查一事進行溝通。



中方曾多次對瑞幸事件進行評論，銀保監副主席曹宇於周二表示，瑞幸咖啡財務造假事件，性質惡劣、教訓深刻，銀保監將堅決支持、積極配合主管部門依法嚴厲懲處，強調銀保監對財務造假行為，始終保持零容忍態度。



中證監亦於瑞幸自爆財務造假的第二日，發聲明指對財務造假行為表示強烈譴責。中證監重申，不論在甚麼地方上市，上市公司都應嚴格遵守相關市場法律和規則，真實準確完整履行資訊披露義務。



高瞻