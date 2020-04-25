港股險守20天線 全周跌548點

藍籌股普遍受壓，中國平安（2318）公佈季績後，遭瑞信下調目標價，股價下跌0.96%，收報77.3元；騰訊（700）下滑1.26%，收報406.4元；九倉置業（1997）發盈警，預料中期業績由盈轉虧，股價下滑3.44%，收報29.45元，為表現最差藍籌股。
九置發盈警插3.4%
多隻科網股及軟件股走弱，金山軟件（3888）發行31億元可換股債券，股價插6.77%，收報26.15元；外電稱金蝶（268）遭京東旗下子公司配股，金蝶股價插6.15%，收報11.6元。京信通信（2342）以先舊後新方式配股，配售2.82億股，集資淨額6.83億元。京信股價顯著下挫，收瀉8.12%，報3.17元。
康方首掛勁升五成
中民證券（香港）研究部董事黃偉豪對短期後市看法不太淡，雖然近日恒指跟隨國際油價下滑，收市要企穩二萬四樓上尚欠一定動力，但只要繼續穩守20天線，相信仍可延續之前的反彈浪。
另外，內地生物醫藥技術公司康方生物（9926）首日於主板掛牌，股價收報24.3元，較上市價16.18元，升8.12元或50.19%，高低位曾見25.5元及23.35元，成交9877.92萬股，涉資23.73億元。不計手續費及佣金，一手1000股帳面賺8120元。