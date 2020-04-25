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轉數快日均交易增六成

2020-04-25 列印
　　於新冠肺炎疫情下，電子支付愈見流行。金管局高級助理總裁劉應彬表示，今年首季「轉數快」使用量大增，3月平均每日處理26.7萬宗交易，日均交易宗數較去年底的16.7萬大升60%，較2018年10月系統剛推出時更升逾4倍。

　　劉應彬於《匯思》中撰文表示，今年首季共新增約65萬個「轉數快」戶口登記，較去年第四季的50萬登記，顯著增加30%。

  「轉數快」推出至今，共錄得超過460萬個登記，處理超過6500萬宗交易，涉及金額超過1萬億元。

累計交易額破萬億

　　劉應彬續稱，今年首季日均所增加的10萬宗交易中，約有一半來自商戶支付用途。政府去年底開始接受市民以「轉數快」繳付帳單，五個月內已有52萬宗經「轉數快」繳付的交易，涉及金額約6.4億元。

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