假期氣氛濃 交投勢縮減 恒指料二萬四整固

市場上周經歷國際油價見負值、北韓領袖金正恩病危傳聞、醫治新冠肺炎病毒藥物「瑞德西韋」首階段臨牀試驗失敗等負面消息，拖累港股上周回吐548點，報23831點。
但夜期隨外圍回彈，收報23978點，高水147點；ADR港股比例指數收報23936點，較本港上周五收市升104點，預示港股今日或輕微高開。
港股ADR夜期造好
香港股票分析師協會副主席郭思治認為，本周港股只得三個交易日，亦踏入期結及轉倉高峰期，預料恒指將窄幅整固，在24000點上下徘徊及結算，靜待五月走出悶局。他指出，市場雖未見樂觀消息沖喜，企業盈利將轉差，以及失去五一黃金周機遇等，但均在意料之內；反而可憧憬內地經濟活動恢復，對後市不必太悲觀，「就算五月初落返二萬三都唔係壞事」。
光大新鴻基財富管理策略師溫傑亦認為，市場觀望情緒濃厚，料本周港股成交將縮減，於23700至24300點窄幅爭持。他指出，本周市場焦點處處，包括多隻銀行股公佈季績，但通常不會偏離預期，假期因素亦令投資者入市審慎，「外圍好多嘢可以發生，o依家指數買升買跌都冇乜值博空間。」
重磅股本周齊放榜
對於「五窮月」部署，溫傑認為，市場至今未見系統性金融風險，三月恒指21100點低位短期難見，故即使再下挫，「都係一千幾百點，唔係好夠肉食」，料淡友未必建立大量空倉。
本周四及五分別為佛誕及勞動節假期，港股休市兩日，「北水」港股通周二率先關閉，滬深股通亦於周三暫停。多間銀行股則趕於月底公佈季績，包括周二的重磅藍籌股滙控（005）、恒生（011）、建行（939）、工行（1398）、交行（3328）、農行（1288）等，周三亦有中行（3988）、中銀香港（2388）及招行（3968）等。
外圍方面，日本央行今天議息，據報或推出無限量寬；周四美國聯儲局及歐央行亦議息，市場關注會否再推刺激經濟措施。另外美國將於周三公佈原油庫存數據。